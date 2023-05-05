حقيقة سقوط راغب علامة على المسرح

2023-05-05 / 13:26
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القسم الفني: هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان النجم اللبناني راغب علامة أثناء سقوطه على المسرح مستذكرين ما حصل مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قبل ايام.

وفي التفاصيل، اعاد بعض النشطاء نشر فيديو يعود إلى حفل لـ راغب علامة منذ عدة سنوات، يوثِّق لحظة سقوطه على خشبة المسرح.

وظهر راغب في الفيديو اثناء تأديته أغنيته “قلبي عشقها والعيون” على خشبة المسرح، خلال إحيائه مهرجان بكاسين بلبنان، وأثناء ممازحته الجماهير سقط أرضًا. 

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