بطلة “جعفر العمدة” : “الشاحن فرقع في وشي وحياتي مش بمبي”

القسم الفني: هبة بريس

كشفت الفنانة المصرية جوري بكر عن إصابتها بأوجاع شديدة في المعدة أدخلتها المستشفى عدة مرات، فضلا عن انفجار شاحن هاتفها في وجهها بسبب الحسد.

ونشرت جوري عبر خاصية “ستوري” في موقع “إنستغرام” صورة لها من داخل مستشفى الأهلي، لافتة إلى أنها المرة الخامسة التي تذهب فيها إليه.

كما نشرت بكر صورة لشاحن هاتفها المحترق، مشددة أن حياتها ليست “مثالية”، وكتبت: “الشاحن فرقع في وشي والله حياتي مش بمبي”.

و أضافت : “لا حول ولا قوة إلا بالله أنا حتى تعبانة والله وبروح المستشفى كل يوم بس مش عايزة أنزل الحاجات دي.. ده غير وجع معدتي اللي مش بنام بسببه”.

وربط رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين إشارة جوري بكر لتعرضها للحسد والنجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “جعفر العمدة” بشخصية “وداد”، زوجة “سيد أحمد فهيم” شقيق “جعفر – محمد رمضان”، حيث قدمت الدور بشكل مُقنع ومُلفت، ما جعلها حديث الجمهور.

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