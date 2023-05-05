البيضاء.. تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وترويج المخدرات

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، الخميس 04 ماي الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من تسعة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، من بينهم فتاتان وسبعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف وترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيهم أثناء تواجدهم بسطح عمارة بحي “أناسي” التابع لمنطقة البرنوصي، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب سرقات بالعنف واعتداءات جسدية ضد الأشخاص والممتلكات. فيما أظهرت عملية تنقيطهم بقواعد معطيات الأمن الوطني أن اثنين من بينهم يشكلان موضوع مذكرات بحث لتورطهم في جرائم عنف وترويج للمخدرات.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بعين المكان من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والمديات من مختلف الأحجام، وأقنعة حاجبة للمعطيات التعريفية وقنينة غاز بوتان ودراجتين ناريتين يشتبه في استعمالها في ارتكاب عمليات السرقة بالعنف، فضلا عن حجز مجموعة من المقتنيات الشخصية التي يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي عهد به لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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