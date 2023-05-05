صورة تعبيرية

البيضاء.. تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وترويج المخدرات

2023-05-05 / 11:32
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، الخميس 04 ماي الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من تسعة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، من بينهم فتاتان وسبعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف وترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيهم أثناء تواجدهم بسطح عمارة بحي “أناسي” التابع لمنطقة البرنوصي، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب سرقات بالعنف واعتداءات جسدية ضد الأشخاص والممتلكات. فيما أظهرت عملية تنقيطهم بقواعد معطيات الأمن الوطني أن اثنين من بينهم يشكلان موضوع مذكرات بحث لتورطهم في جرائم عنف وترويج للمخدرات.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بعين المكان من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والمديات من مختلف الأحجام، وأقنعة حاجبة للمعطيات التعريفية وقنينة غاز بوتان ودراجتين ناريتين يشتبه في استعمالها في ارتكاب عمليات السرقة بالعنف، فضلا عن حجز مجموعة من المقتنيات الشخصية التي يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي عهد به لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترويج المخدرات يجر 5 أشخاص للاعتقال بالرباط

ترويج المخدرات يجر 5 أشخاص للاعتقال بالرباط

2023-05-05 / 10:33
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-05-05 / 09:05
Photo of رئيس الجامعة الإسبانية .. الملف”المونديالي”إسبانيا-البرتغال-المغرب يعد “خيارا جيدا للغاية”

رئيس الجامعة الإسبانية .. الملف”المونديالي”إسبانيا-البرتغال-المغرب يعد “خيارا جيدا للغاية”

2023-05-04 / 22:33
Photo of وجدة .. توقيف شخصين متورطان بالسرقة عبر الدراجات النارية

وجدة .. توقيف شخصين متورطان بالسرقة عبر الدراجات النارية

2023-05-04 / 21:39
Photo of عائلات مغاربة مفقودين على طرق الهجرة تطالب بكشف مصيرهم

عائلات مغاربة مفقودين على طرق الهجرة تطالب بكشف مصيرهم

2023-05-04 / 20:22
Photo of فتح تحقيق في ملابسات وفاة رجل مسن قبالة مستشفى ابن رشد

فتح تحقيق في ملابسات وفاة رجل مسن قبالة مستشفى…

2023-05-04 / 18:57
Photo of القضاء يرفض السراح للتازي

القضاء يرفض السراح للتازي

2023-05-04 / 18:44
Photo of في قضية احتيال..محكمة مغربية تدين فرنسيا بالسجن النافذ والغرامة

في قضية احتيال..محكمة مغربية تدين فرنسيا بالسجن النافذ والغرامة

2023-05-04 / 18:11
Photo of وجدة انجاد .. المصادقة على 49 مشروعا لسنة 2023 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وجدة انجاد .. المصادقة على 49 مشروعا لسنة 2023…

2023-05-04 / 17:50
Photo of أمام أعضاء الحكومة.. وهبي يقدم مشروع قانون العقوبات البديلة

أمام أعضاء الحكومة.. وهبي يقدم مشروع قانون العقوبات البديلة

2023-05-04 / 16:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق