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ترويج المخدرات يجر 5 أشخاص للاعتقال بالرباط

2023-05-05 / 10:33
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 4 ماي الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و53 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال هذه العملية الأمنية التي جرى تنفيذها بمدن الرباط وأكادير ومراكش وشيشاوة وتمارة، فيما أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة خلالها عن حجز كيلوغرامين و240 غرام من مخدر الكوكايين و840 غرام من المخدر الصناعي المعروف اختصارً ب “MDMA”، فضلا عن حجز 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا و987 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز 13 ميزانا إلكترونيا وخمسة أسلحة بيضاء و4 سيارات نفعية، وكذا مبلغ مالي قدره 154 ألف درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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