الاستقلال: إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية لبنة أساسية في مسار توطيد الهوية الوطنية الموحدة

هبة بريس

أعرب حزب الاستقلال أن اعتزازه وفخره بالقرار الملكي السامي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، معتبرا إياه “لبنة أساسية في مسار توطيد الانسية المغربية والهوية الوطنية الموحدة”.

وذكر بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن هذا القرار الملكي السامي “يعتبر لبنة أساسية في مسار توطيد الانسية المغربية والهوية الوطنية الموحدة، حيث تنصهر مكوناتها المتنوعة وروافدها المتعددة، وتثمين مقومات نموذجها الثقافي المتفرد، وذلك باعتبار الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة”.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار الملكي السامي يعتبر أيضا “إشارة قوية في تجسيد روح ومقتضيات الدستور، وفي التجاوب مع تطلعات القوى السياسية والفعاليات المجتمعية في هذا المجال”.

واستحضر البلاغ “مسار تثبيت المكون الأمازيغي ببلادنا، والذي انطلق مع الخطاب الملكي التاريخي في أجدير، مرورا بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وصدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة”.

وخلصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى التنويه ب”المكتسبات الهامة التي تحققت ببلادنا في سياق تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في السنوات الأخيرة، وإبراز الخصوصيات الثقافية الوطنية في مختلف تعبيراتها وألوانها بما يعزز الوحدة الوطنية في إطار الثوابت الجامعة للأمة”.

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