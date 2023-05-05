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طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-05-05 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس حار نسبيا فوق كل من السهول الداخلية الوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد، مع تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، حيث يحتمل نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة.

كما سيلاحظ تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية محلية على السهول الشمالية للمحيط الأطلسي، وكذا فوق الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية. ويرتقب كالعادة تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسهول الوسطى ومرتفعات الأطلس والجنوب والجنوب-الشرقي وشرق المملكة، إضافة إلى تناثر الغبار بكل من جنوب البلاد والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وواد ملوية والجنوب-الشرقي وجنوب الاقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض فوق معظم أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبشمال رأس تفيلني، وهائجا إلى قوي الهيجان بجنوب رأس تفيلني.

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