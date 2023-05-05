الأمير مولاي رشيد يوزع الجوائز على أفضل وحدات الإنتاج الفلاحي ب”سيام مكناس”

2023-05-05 / 09:44

هبة بريس من مكناس

أقام الأمير مولاي رشيد مأدبة ملكية على شرف الشخصيات الرسمية و المهنية الحاضرة في فعاليات النسخة الخامسة عشر للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس و الذي ستختتم فعالياته يوم السابع من شهر ماي الجاري.

مأدبة العشاء التي ترأسها الأمير مولاي رشيد تم تنظيمها بصهريج السواني في مدينة مكناس، و حضرها عزيز أخنوش رئيس الحكومة و محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس و عدد من الشخصيات.

وترأس الأمير مولاي رشيد، بهذه المناسبة، حفل توزيع الجوائز على أفضل وحدات الإنتاج الفلاحي برسم سنة 2023، وعددها 24، كما تم تتويج 36 من أفضل العارضين ومربي المواشي في النسخة الخامسة عشر من “سيام مكناس”.

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