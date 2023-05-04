الركراكي يتواصل مع تيسودالي تمهيدا لعودته إلى المنتخب الوطني

هبة بريس : رياضة

تواصل الناخب الوطني وليد الركركي مع الدولي المغربي طارق تيسودالي، لاعب جينت البلجيكي وذلك تمهيدا لعودة هذا الأخير إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي.

وعلم الموقع من مصدر موثوق أن مدرب أسود الأطلس تواصل في الأسابيع القليلة الماضية مع تيسودالي بعد عودته إلى الملاعب، وأبدى له اعجابه بامكانياته ورغبته في الاعتماد عليه خلال المباريات القادمة لأسود الأطلس.

ووفقا لنفس المصدر فإن تيسودالي سيكون حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في معسكره القادم شهر يونيو القادم، خلال مواجهة جنوب أفريقيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ومعلوم أن طارق تيسودالي غاب عن الملاعب لفترة طويلة بداعي الإصابة، إذ لم يتمكن من اللحاق بمونديال قطر 2022، كما غاب عن المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام البرازيل والبيرو بسبب عدم الجاهزية.

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