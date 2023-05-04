رئيس الجامعة الإسبانية .. الملف”المونديالي”إسبانيا-البرتغال-المغرب يعد “خيارا جيدا للغاية”

هبة بريس _ رياضة مرحبا

أكد رئيس الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم، لويس روبياليس، اليوم الخميس، أن الترشح المشترك بين البرتغال وإسبانيا والمغرب لتنظيم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2030، يعد “خيارا جيدا للغاية”.

وقال روبياليس خلال لقاء مع الصحافة بإشبيلية “بكل تواضع، أنا فخور بالقول إن هذا الترشح يمثل خيارا جيدا للغاية”.

وأشار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في هذا الصدد، إلى أن “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي متحدان تماما بشأن هذه النقطة ولدينا آمال كبيرة في النجاح”.

وأضاف “إننا نحترم الترشيحات الأخرى، لكن ترشيحنا مدروس بعناية ويتسم بالقوة”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلن، يوم 14 مارس الماضي بكيغالي، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح جلالة الملك، في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

وأضاف جلالته أن هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات.

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