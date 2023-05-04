“البدراوي” يعلن تنحيه عن رئاسة الرجاء

هبة بريس _ رياضة

قرر رئيس الرجاء الرياضي، عزيز البدراوي، التنحي عن رئاسة النادي

وأعلن الرجاء، في بلاغ رسمي، أنه تقرر عقد جمع عام عادي واستثنائي يوم الجمعة 26 ماي الجاري لتقديم التقرير المالي والأدبي للمناقشة والمصادقة عليهما، وتقديم استقالة الرئيس، عزيز البدراوي، ومكتب المديري، لانتخاب رئيس ومكتب جديدين.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تحديد توقيت ومكان عقد الجمع العام الاستثنائي في موعد لاحق

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