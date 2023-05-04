وجدة .. توقيف شخصين متورطان بالسرقة عبر الدراجات النارية

2023-05-04 / 21:39
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هبة بريس _ وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، صباح اليوم الخميس 4 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و24 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض مجموعة من الأشخاص للسرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع صور ومقطع فيديو منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوياتهم وتوقيف اثنين منهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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