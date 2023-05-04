هل تلقى الدولي”عبد الحميد صابيري” تهديدات دفعته إلى مغادرة إيطاليا ؟

هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحافية إيطالية أن الدولي المغربي، عبد الحميد صابيري، غادر صوب ألمانيا، بعد تلقيه لتهديدات من جماهير فريقه، على إثر إهداء قميصه لأحد أنصار فيورنتينا، في المباراة التي خسرها سامبدوريا بـ5-0 أمام الـ”فيولا”.

وقالت صحيفة “La Nazione” أن صابيري قد حصل على إجازة من ناديه وسافر إلى ألمانيا لرؤية والديه، بعد تلقي اللاعب لتهديدات بسبب منح قميصه لمشجعي فيورنتينا.

ورجح المصدر ذاته إمكانية بقاء صابيري في ألمانيا إلى غاية نهاية الموسم الحالي، وأن ظهوره في مواجهة فيورنتينا قد يكون الأخير له بقميص سامبدوريا، بسبب رسائل التهديد التي تلقاها عبر هاتفه، أو عن طريق ملاحظات تركت على سيارته.

وكان الدولي المغربي الذي وقع رسميًا لفيورنتينا في الميركاتو الشتوي، على أن يلتحق بصفوف فريقه الجديد في يوليوز المقبل، قد رد على انتقادات جماهير سامبدوريا وأكد أنه منح قميصه لطفل مغربي بعدما وعده بذلك قبل المباراة، وليس لجماهير الـ”فيولا”

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