البقالي يدشن الموسم الجديد عبر ملتقى الدوحة للدوري الماسي.. وهذا موعد سباقه
هبة بريس : رياضة
يدشن البطل الأولمبي والعالمي المغربي سفيان البقالي الموسم الرياضي الجديد بالمشاركة في ملتقى الدوحة للدوري الماسي.
وسيشارك البقالي في سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى الدوحة غدا الجمعة بداية من الساعة 18.23 دقيقة بالتوقيت المغربي.
ومعلوم أن سفيان البقالي توج الموسم الماضي بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى، كما حصل قبلها على ذهبية الألعاب الأولمبية في طوكيو.
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10 تعليقات
بالتوفيق الأسد البقالي في هذا السباق ..
النقطة من النقاط المضيئة الوحيدة في بلدنا ..
في هذا الجو المشحون من التوترات سيدخل الفرحة والبهجة سفيان البقالي غدا ان شاء الله..
بالتوفيق والنجاح للبطل البقالي ..
البقالي الشمعة الوحيدة التي لازالت تصارع رياح ألعاب القوى العاتية في المغرب ..
سفيان البقالي عداء من ذهب وفخر المغرب و العرب ..
البقالي حامل اللقب بعد هشام الكروج .ونتمنى له ان يستمر في ذالك ..
بالنجاح ان شاء الله البقالي..
اللهم احفظه كما حفظت به الذكر الحكيم..
انتظارات الجماهير والشعب المغربي بالانتصار في مقابلة البقالي للمسابقة التي تقام الجمعة ..