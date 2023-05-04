البقالي يدشن الموسم الجديد عبر ملتقى الدوحة للدوري الماسي.. وهذا موعد سباقه

2023-05-04 / 20:03
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هبة بريس : رياضة

يدشن البطل الأولمبي والعالمي المغربي سفيان البقالي الموسم الرياضي الجديد بالمشاركة في ملتقى الدوحة للدوري الماسي.

وسيشارك البقالي في سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقى الدوحة غدا الجمعة بداية من الساعة 18.23 دقيقة بالتوقيت المغربي.

ومعلوم أن سفيان البقالي توج الموسم الماضي بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى، كما حصل قبلها على ذهبية الألعاب الأولمبية في طوكيو.

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‫10 تعليقات

  3. في هذا الجو المشحون من التوترات سيدخل الفرحة والبهجة سفيان البقالي غدا ان شاء الله..

  5. البقالي الشمعة الوحيدة التي لازالت تصارع رياح ألعاب القوى العاتية في المغرب ..

  10. انتظارات الجماهير والشعب المغربي بالانتصار في مقابلة البقالي للمسابقة التي تقام الجمعة ..

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