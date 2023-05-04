People carry a teacher's dead body into an ambulance from a hospital after a sectarian violence inside a school in Parachinar, in Kurram district on May 4, 2023. - Five teachers and two labourers were gunned down on May 4 at a school in northwest Pakistan, in an attack linked to Sunni-Shiite sectarian tensions, police and government officials said. (Photo by AFP)

“ق..تلى” بينهم خمسة أساتذة جراء إطلاق نار في مدرسة بباكستان 

2023-05-04 / 19:24
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هبة بريس _ وكالات

قُتل 7 أشخاص هم خمسة أساتذة واثنان من العمال، جراء إطلاق نار في مدرسة بشمال غرب باكستان يرتبط بتوتر مذهبي بين السنّة والشيعة، وفق ما أفادت مصادر حكومية وأخرى في الشرطة.

وقال قائد الشرطة في إقليم كورم بالمناطق القبلية، محمد عمران، لوكالة فرانس برس “عندما دخل المهاجِمان (المدرسة)، قاما بتحديد الأشخاص الشيعة وفصلاهم (عن الآخرين) قبل إطلاق النار”.

وأوضح عمران أن الهجوم في المدرسة وقع بعد ساعات من مقتل رجل سنّي في سيارته، مشيرا إلى أن الشرطة تقوم بالتواصل مع ممثلين للسنة والشيعة من أجل إعادة الهدوء في الإقليم.

وأكد أمير نواز، وهو مسؤول حكومي بارز في باراتشينار، مركز إقليم كورم ذي الغالبية الشيعية الذي سبق أن شهد حوادث عنف ذات طبيعة مذهبية، وقوع هذه الأحداث الخميس.

ويشكّل المسلمون الشيعة زهاء 20 بالمئة من إجمالي عدد سكان باكستان الذي يبلغ أكثر من 220 مليون نسمة.

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