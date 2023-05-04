برشلونة يعيد فتح ملف أمرابط مع اقتراب الميركاتو الصيفي

2023-05-04 / 18:55
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هبة بريس : رياضة

أعاد نادي برشلونة الإسباني فتح ملف صفقة الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي مع قرب مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية إسبانية فإن هناك إجماعا داخل نادي برشلونة للتعاقد مع سفيان أمرابط، بيد أن التوقيع مع اللاعب يعتمد على الهامش الموجود لدى النادي في سوق الانتقالات.

وحسب نفس المصادر فإن برشلونة تراجع عن التعاقد البرتغالي نيفيس كما أن الوضع الاقتصادي للنادي يجعل صفقة زوبيميندي صعبة للغاية ما يضع أمرابط على رأس المرشحين لتعزيز وسط الميدان الدفاعي للفريق في الميركاتو الصيفي.

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