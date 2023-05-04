فتح تحقيق في ملابسات وفاة رجل مسن قبالة مستشفى ابن رشد

2023-05-04 / 18:57
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هبة بريس _ الرباط

تجري وزارة الصحة والحماية الإجتماعية تحقيقا حول ظروف وملابسات العثور على جثة رجل مسن فوق كرسي متحرك، قبالة مدخل بوابة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء.

وأفاد مصدر مسؤول بالوزارة، أن وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، أوفد، اليوم الخميس 4 ماي، لجنة تفتيش مركزية إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.

وبحسب ذات المصدر، فإن الوزارة أعطت تعليمات للجنة التفتيش التي تتكون من مدير مركزي ومفتشين مركزيين ومسؤولين إداريين من أجل إجراء تحقيق ميداني معمق، ورفع تقرير مفصل حول ظروف وملابسات هذه الواقعة المؤلمة، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة

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