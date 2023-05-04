القضاء يرفض السراح للتازي

2023-05-04 / 18:44
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هبة بريس _ الرباط

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 4 ماي 2023، منح السراح المؤقت للطبيب الحسين التازي ومن معه.

وقررت الغرفة، بعد المداولة في ثاني جلسة للقضية، إضافة وثائق إلى الملف وتمكين المتابعين من نسخ الملف، فيما قررت تأجيل البت في طلب الدفاع بإحضار مصرحين وشهود ومستخدم بإحدى مصحات التازي، وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى 25 ماي الجاري.

وعرفت جلسة اليوم الخميس حضور المتابعين السبعة، بعدما جرت الجلسة الأولى عن طريق تقنية التناظر الرقمي.

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