في قضية احتيال..محكمة مغربية تدين فرنسيا بالسجن النافذ والغرامة

هبة بريس _ الرباط

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أمس الأربعاء، حكما يقضي بإدانة شاب فرنسي يبلغ من العمر 21 عاما، ب 18 شهرا من السجن النافذ، وغرامة مالية تصل إلى 3.4 مليون يورو، لاستخدامه عملة مشفرة داخل التراب المغربي.

وتوبع المواطن الفرنسي “توماس كلاوسي” بتهم “الاحتيال والدفع بالعملة الأجنبية على التراب الوطني والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية تم سجن المتهم الفرنسي، في 23 دجنبر 2021، وحُكم عليه بنفس العقوبة ابتدائيا، بالإضافة إلى غرامة قدرها 3.4 مليون يورو تقريبًا.

وأشارت الوكالة أنه النسبة للجمارك المغربية، فإن استخدام العملة المشفرة في المملكة، هو تحويل غير قانوني للأموال”.

وتمت متابعة المواطن الفرنسي بناء على شكوى تزوير قدمتها مواطنة فرنسية مقيمة في الدار البيضاء، باعته سيارة فيراري مقابل 400 ألف يورو بعملة “البيتكوين”.

كما قدمت في حقه شكوى أخرى من قبل مواطن مغربي، اتهمه بتقديم شيك غير صالح باسم طرف ثالث، لشراء ثلاث ساعات فاخرة باستخدام “البتكوين”.

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