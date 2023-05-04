وجدة انجاد .. المصادقة على 49 مشروعا لسنة 2023 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس : وجدة

عقدت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجدة انكاد صباح يوم الأربعاء 03 ماي الجاري اجتماعها الأول برسم هذه السنة، تحت رئاسة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد وبحضور أعضاء اللجنة، و رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، وبعض فعاليات المجتمع المدني.

إستهل الوالي، الاجتماع بالتذكير بالاحتفالات الاستثنائية التي شهدتها مدينة وجدة خلال الآونة الأخيرة بمناسبة مرور عقدين من الزمن على الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 18 مارس 2003 والذي أعطى من خلاله الانطلاقة الفعلية للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق حيـث رسـم جلالته التوجهـات الرئيسـية لخارطـة الطريـق مـن أجـل إقلاع تنمـوي للجهـة، تمثلت أساسا في الاستثمار والبنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية الكبرى وتكوين العنصر البشري.

وفي نفس السياق، ذكر الوالي على قرب الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الخطاب الملكي السامي بتاريخ 18 ماي 2005، التي شكلت نموذجا وإبداعا مغربي موجها للمغاربة بمختلف مستوياتهم الاجتماعية وفئاتهم العمرية، وهو برنامج قائم على ركيزة التقويم والتجويد المستمر، لتحسين هذا الورش الملكي المتجدد والمتحرك، والذي ينبني على استثمار الدراسات والتشخيص، وأيضا التجربة والتراكم في تحقيق المشاريع المنجزة، وبالشكل الذي يمنح للخصوصية المحلية والمجالية مكانة مهمة، حيث كل جماعة أو منطقة تختار ما يناسبها من مشاريع.

وارتباطا بذلك، أكد الوالي على الدينامية التنموية الجديدة التي أحدثتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة وجدة أنكاد، حيث تم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى2022، برمجة وإنجاز ما مجموعه 274 مشروع بقيمة إجمالية ناهزت 143.6 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بمبلغ 120.6 مليون درهم..

وبعد ذلك، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضا تناول فيه وضعية تقدم المشاريع المصادق عليها برسم سنة 2022 والتي بلغت ما مجموعه 73 مشروعا بكلفة اجمالية ناهزت بـ : 30,7 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـمبلغ 18,87 مليون درهم .

أما بخصوص برنامج العمل برسم سنة 2023 فقد عرض رئيس قسم العمل الاجتماعي على أنظار اللجنة الإقليمية مجموعة من المشاريع موزعة حسب البرامج الأربع بما مجموعه 49 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 11,24 مليون درهم وبمساهمة مالية للمبادرة الوطنية بلغت أكثر من 10,26 مليون درهم.

إضافة إلى إجراءات استكمال ثلاث مشاريع همت برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب تتعلق بـ : إدماج الشباب عن طريق الرياضة ، دعم الأنشطة المدرة للدخل للنساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة وإحداث المنصة اللوجيستيكية لتثمين وتلفيف وتسويق المنتجات المحلية بجهة الشرق بكلفة مالية إجمالية تصل إلى مبلغ 203 ,5 مليون درهم ومبلغ 5,5 مليون درهم كمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إيداع ملفات 207 مشروعا من طرف الشباب حاملي أفكار مشاريع، قصد الحصول على دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على إثر طلب الإعلان عن المشاريع الأخيرة، والتي سيتم انتقاؤها من طرف اللجان التقنية المختلطة من أجل الدراسة وإبداء الرأي.

وبعد المناقشة المستفيضة لأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، توجت أشغال هذا الاجتماع بالمصادقة بالإجماع على المشاريع المقترحة.

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