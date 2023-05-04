الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم مولاي الطاهر الأصبهاني

2023-05-04 / 16:55
0
هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم مولاي الطاهر الأصبهاني.

ومما جاء في هذه البرقية “فقد علمنا بعميق التأثر بنبأ وفاة الفنان القدير المشمول بعفو الله تعالى ورضاه المرحوم مولاي الطاهر الأصبهاني، أحد مؤسسي المجموعة الغنائية المتميزة “جيل جيلالة””.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك لأفراد أسرة المرحوم، ومن خلالهم لأسرة الفقيد الفنية الوطنية، ولسائر أقربائه وأصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، “في رحيل فنان مبدع متعدد المواهب، ساهم في تألق مجموعته الشعبية، وتفردها بأسلوب غنائي ظل يمتح مواضيعه وإيقاعاته من الموروث الثقافي المغربي الأصيل”.

وأضاف جلالة الملك “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين بكل تقدير ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال ومن غيرة وطنية صادقة وتعلق متين بثوابت الأمة ومقدساتها، فإننا نسأله سبحانه وتعالى أن يعوضكم عن فراقه صبرا جميلا وثوابا صادقا، وأن ينزله منزلا مباركا في جنات الخلد، ويثيبه خير الجزاء على ما قدم لوطنه ولفنه من جليل الأعمال”. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”. صدق الله العظيم.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مجلس الشيوخ البرازيليي” يبرز دور الملك في تعزيز قيم التعايش

“مجلس الشيوخ البرازيليي” يبرز دور الملك في تعزيز قيم…

2023-05-04 / 19:13
Photo of “هلال” يدعو إلى احترام مبادئ حسن الجوار والسيادة الترابية

“هلال” يدعو إلى احترام مبادئ حسن الجوار والسيادة الترابية

2023-05-04 / 18:21
Photo of الأميرة للا مريم تمثل الملك في حفل تتويج تشارلز الثالث

الأميرة للا مريم تمثل الملك في حفل تتويج تشارلز…

2023-05-04 / 17:13
Photo of المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة للوقاية ومحاربة التطرف

المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة للوقاية ومحاربة التطرف

2023-05-04 / 17:02
Photo of انحياز البرلمان الأوروبي وأزمة الرباط وباريس محور مباحثات بين أخنوش و رئيس حزب “الجمهوريون” الفرنسي

انحياز البرلمان الأوروبي وأزمة الرباط وباريس محور مباحثات بين…

2023-05-04 / 16:01
Photo of الحكومة تنوه بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

الحكومة تنوه بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

2023-05-04 / 15:11
Photo of إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية.. “الأحرار” يشيد ب”القرار التاريخي”

إقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية.. “الأحرار” يشيد ب”القرار التاريخي”

2023-05-04 / 09:15
Photo of إسرائيل تكشف هوية مدير مكتب اتصالها في الرباط

إسرائيل تكشف هوية مدير مكتب اتصالها في الرباط

2023-05-03 / 22:28
Photo of أعضاء في “الكونغرس الأمريكي” يشيدون بالتزام الملك بتعزيز السلام

أعضاء في “الكونغرس الأمريكي” يشيدون بالتزام الملك بتعزيز السلام

2023-05-03 / 21:38
Photo of ” الحركة الشعبية” يشيد بقرار الملك إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

” الحركة الشعبية” يشيد بقرار الملك إقرار رأس السنة…

2023-05-03 / 21:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق