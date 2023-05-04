مشاركة الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس بالمعرض الدولي للفلاحة وتوقيع شراكات

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار تنفيذ برنامجها السنوي الرامي إلى المساهمة في التنمية الفلاحية بالجهة، تنظم الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس بقاعة الندوات بالمعرض الفلاحي ندوة علمية لفائدة الشباب القروي تحت شعار ” الابتكار الرقمي في خدمة المستثمرين الشباب في المجال الفلاحي” وذلك يومه الجمعة 5 ماي 2023.

ويأتي اختيار موضوع هذه الندوة انسجاما مع ما توليه العناية المولوية السامية لفئة الشباب عموما وشباب العالم القروي خصوصا من أهمية من خلال حث كل الفاعلين على تنسيق جهودهم بهدف الخروج بتصور متكامل وخطة عمل بناءة لإدماج الشباب في الدينامية الاقتصادية لبلادنا باعتبارهم قوة إنتاجية حقيقية ومصدرا للثروة.

كما أن هذه الندوة تتماشى مع مضامين استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 والتي تهدف في إحدى ركائزها على خلق طبقة فلاحية متوسطة جديدة وشباب قروي يتسم بروح المقاولة.

وتشكل النسخة الجديدة من المعرض الفلاحي الدولي في المغرب موعدا هاما لتسليط الضوء على تطورات القطاع الفلاحي الوطني لإبراز أهمية الابتكار والتطور التكنولوجي لخلق فرص الشغل لشباب العالم القروي وتنمية القطاع ودعم ومواكبة التنظيمات المهنية الفلاحية على تطوير وتحديث تقنيات الإنتاج والتسويق.

وفي إطار انفتاحها على التعاون وتنمية الشراكات الدولية، قامت الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس بعقد اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بالعاصمة السينغالية داكار و مع الجمعية الفرنسية Meet France Maroc من أجل التعاون السوسيو اقتصادي ونقل التكنولوجيا وبلورة إطار للشراكة من أجل تنمية فلاحية مهمة.

كما ستعقد الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس اتفاقية شراكة مع شركة Green OpenLab في مجال البحث والمساعدة التقنية والتدريب المستمر للفلاحين والأطر والعاملين في القطاع الفلاحي وكذا تشجيع استعمال الحلول الرقمية والأنظمة التكنولوجية في الضيعات الفلاحية.

بالإضافة إلى اتفاقية شراكة أخرى مع مؤسسة مبادرات والتي تشتغل في مجال الرقمنة حيث تهدف الاتفاقية إلى مواكبة الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس من أجل رقمنة عمل الإدارة في أفق تجويد خدماتها

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