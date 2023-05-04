موسم الحصاد.. الجفاف وقلة التساقطات يقللان إنتاج الحبوب ” فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

” الفلاح مضرور” تلك هي العبارة السائدة اليوم ونحن نستقبل موسم الحصاد، حيث تتباين الآراء وتختلف بين منطقة وأخرى، لكن القاسم المشترك بين الفلاحين عموما هو ضعف المنتوج الفلاحي بسبب انحصار الأمطار في فترة جد هامة كانت السنبلة حينها في حاجة للماء والغذاء.

كاميرا هبة بريس، واكبت جانبا من النشاط الفلاحي بإحدى الحقول بمنطقة الشاوية، عاينت مختلف آليات الحصاد وهي تجوب الحقول حصدا ودرسا، لكن يبقى المحصول ضعيفا مقارنة مع سنوات مضت، حيث أجمع معظم الفلاحين أن الهكتار اليوم لا يتعدى تقريبا 10 قنطارات على أبعد تقدير، لكن في المقابل خلف هذا الموسم الفلاحي نوعا من الارتياح في صفوف الكسابة ومربي المواشي بفضل توفر المناطق الرعوية ذات التبن وبقايا السنابل المتساقطة الفارغة، وهو ما خفف عنهم جزء من معاناتهم اليومية مع الأعلاف التي بدورها عرفت ارتفاعا صاروخيا.

أحد سائقي آلات الحصاد في تصريح لهبة بريس، أكد أن الموسم الفلاحي لهذه السنة يبقى ضعيفا ودون المستوى المطلوب، ويختلف من منطقة إلى منطقة، فبعد أن كان أمل الفلاحين مرتبطا بهطول الأمطار في مرحلة حساسة لكي تنضج السنابل وتثمر، ارتفعت درجة الحرارة بشكل تصاعدي أدى إلى اتلاف المحاصيل وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف المنتوج ” السبولة ضربات وبقات خاوية”.

ويشار، أن المغرب قد عانى من سنوات عدة من الجفاف بسبب انحباس الأمطار، الامر الذي انعكس سلبا على الفرشة المائية والمحاصيل الزراعية وبالتالي تضررت الفلاحة البورية بشكل كبير لاسيما وأن عددا كبيرا من الفلاحين يعتمدون على هذا النمط من الفلاحة أمام ضعف الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية.

هذا وكانت الوزارة المعنية قد اعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، عن محصول الحبوب في الموسم الحالي الذي قدرته بحوالي 5.51 ملايين طن، وهي التي توقعت بداية هذا الموسم الفلاحي ان تعرف نسبة المحاصيل ارتفاعا مقارنة مع الموسم الماضي، لكن مع ضعف التساقطات وانحباسها خلال فترة جد هامة من مراحل نمو النبتة، ساهم بشكل مباشر في ضعف المنتوج.

” كاميرا هبة بريس” رافقت آلة حصاد وأعدت الربورطاج التالي:

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