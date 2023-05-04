بسبب حملة إلكترونية ضدها بمصر.. فائق حسن يساند أصالة

2023-05-04 / 15:26
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القسم الفني: هبة بريس

دعم الشاعر العراقي فائق حسن زوجته المغنية السورية أصالة نصري، عقب تعرضها لحملة شعبية مصرية تطالب بإلغاء حفلها الذي سيقام في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال حسن في منشور على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” إن أصالة صوت الفن، وسيكون حفلها ناجحا، حيث نشر بوستر الحفل الرسمي، وأرفقه بتعليق: “رح يكون أجمل حفل في مصر العظيمة، صولا صوت الفن والإحساس”.

وبدورها ردت أصالة على دعم زوجها لها بتغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، توقعت فيها تحقيق الحفلة نجاحا باهرا، لأنها تحمل نية طيبة وستغني فيها مجموعة من أغنياتها معلقة: “الأغاني حلوة رح تحكي قصّة عشّاق فيها ربيوا وصاروا منها وكبروا فيها”.

وكانت أصالة قد أعلنت عن إقامتها لحفل من تنظيم نجلها خالد الذهبي في المتحف القومي للحضارة المصرية يوم الجمعة الموافق 5 مايو،  ونشرت بوستر الحفل على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، لتعود وتحدد بحيرة القاهرة مكاناً للحفل عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “إنستغرام”.

وعقب إعلانها للحفل، استذكر الجمهور تصريحاتها السابقة، التي أنكرت فيها دعم مصر لها ببداية مشوارها الفني، وانتشرت هاشتاغات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالبت بإلغاء الحفل.

ولم تتوانَ النجمة السورية عن الرد على هذه الحملة، حيث قالت لإحدى متابعاتها على وسائل التواصل إن مصر زادتها شهرة ومجدا وهي لم تضف لها إلا المحبة.

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