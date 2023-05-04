بايتاس: “معرض مكناس حدث كبير ومناسبة وطنية هامة”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المعرض الدولي للفلاحة بمكناس حدث كبير ومناسبة وطنية مهمه جدا، وملتقى للفلاحين والمنتجين في بلادنا مع المتدخلين المؤسساتيين.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “المعرض يأتي هذه السنة في ظروف فلاحية صعبة، لكن يجب أن يحفزنا جميعا كحكومة وفلاحة لتقديم مزيد الأمل والإجراءات لصالح الفلاحة.”

لذلك، يضيف ذات المتحدث، “أعتقد أنه لن يكون الا قيمة مضافة جديدة لهذا المجال الذي نعول أن تكون فيه مجموعة من الإجراءات الحكومية الكبيرة لدعم الفلاح الوطني والانتاج والتحكم في التضخم وخفض الأسعار.”

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