الحكومة: “مراسلون بلا حدود” معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب

هبة بريس - لبنى أبروك

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على تقرير “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة والتعبير بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “مراسلون بلا حدود مؤسسة معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب”

وشدد بايتاس، على أن الحكومة تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات شرط أن تكون موضوعية وبناءة.

لكن للأسف، يسترسل المسؤول الحكومي، “هذه المؤسسة أصبحت مطية لمجموعة من الأجندات التي لا علاقة لها بمسار الصحافة ببلادنا.”

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