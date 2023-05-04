بايتاس: إجراءات هامة اتخذت لصالح الإنتاج الفلاحي.. ويلزمنا الوقت للمس أثرها على المواطن

2023-05-04 / 14:06
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة شخصيا يشتغل على ملف الفلاحة بشكل مباشر من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات تصب في صالح دعم الإنتاج الفلاحي.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، ” على طاولة المعرض الدولي للفلاحة المنعقد خلال الأيام الجارية بمكناس، مجموعة من الإجراءات والاتفاقيات لفائدة الفلاحة الوطنية بشكل عام.”

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة وبتوجيهات ملكية اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع، مسترسلا بالقول : “نحتاج فقط بعض الوقت لنلمس الأثر المباشر لهذه الإجراءات على المواطن.”

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