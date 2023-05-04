اونسا ..الوضعية الصحية للقطيع المعد لعيد الأضحى “ممتازة”
الصورة من الارشيف

عيد الأضحى.. الحكومة: “سنحرص على وفرة العرض بأسعار معقولة”

2023-05-04 / 13:56
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هبة بريس - لبنى أبروك

طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المواطنين بخصوص وفرة وأسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط :” الحكومة معبأة لإنجاح هذه المحطة لتمر في أحسن الظروف والأجواء”

وأكد بايتاس، على حرص الحكومة على وفرة عرض الأضاحي وأن تكون الأسعار في مستوى معقول.

ولفت بايتاس إلى أن إنتاج القطيع الوطني تأثر في السنوات للماضية بسبب عدد من العوامل من ضمنها جائحة كوفيد والجفاف، غير أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان وفرته بالأسواق.

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‫2 تعليقات

  1. سبق أن استردتم عجول من الخارج من اجل انخفاض تمن اللحم للأسف لازال التمن منخفضا. للحم البقر 90 درهم. والخنم 100 درهم. العيد الذي تتكلمون عنه سيكون نفس المسرحية الغلاء في رؤوس الاغنام.

  2. كما كان وعدكم قبل رمضان في وفرة السلع واستقرار الاثمان سيكون مرة أخرى في وفرة اضاحي العيد وباثمنة معقولة،على من تضحكون يا معالي الوزير؟ أليس على من اوصلوكم الى ما انتم فيه الآن.قليلا من المصداقية والرأفة لصالح هذا الشعب.

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