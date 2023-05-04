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الصورة من الارشيف

عيد الأضحى.. الحكومة: “سنحرص على وفرة العرض بأسعار معقولة”

2023-05-04 / 13:56
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هبة بريس - لبنى أبروك

طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المواطنين بخصوص وفرة وأسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط :” الحكومة معبأة لإنجاح هذه المحطة لتمر في أحسن الظروف والأجواء”

وأكد بايتاس، على حرص الحكومة على وفرة عرض الأضاحي وأن تكون الأسعار في مستوى معقول.

ولفت بايتاس إلى أن إنتاج القطيع الوطني تأثر في السنوات للماضية بسبب عدد من العوامل من ضمنها جائحة كوفيد والجفاف، غير أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان وفرته بالأسواق.

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