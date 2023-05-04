حملة ” لا للتنخيل العشوائي” تجدد مطلبها بحماية الفضاء الايكولوجي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

جدد فاعلون في المجال البيئي بالمغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبهم للجهات المنتخبة، بالتوقف عن “الغرس العشوائي للنخيل”، باستثناء المجال الواحاتي، مع النهوض بغرس الأشجار الملائمة لكل بيئة جهوية حسب مخطط منظري مهني مستدام.

وكانت حركة مغرب للبيئة 2050، قد أطلقت في وقت سابق، عريضة إلكترونية، تطالب فيها بالحد من “التنخيل العشوائي” الذي يجعل المدن المغربية متشابهة إلى حد ما، مبرزة أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، “وهي خصوصية متفردة تستحق الاهتمام والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش”، وفق ما جاء في العريضة.

واعتبرت الوثيقة الإكترونية، الموجهة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، غرس النخيل خارج مجاله الواحي “خطأ مهنيا وبيئيا فادحا”، لكونه انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي ولا يخدم التنوع الذي يتميز به المغرب.

كما أكدت الحركة، التي تنشط في مجال حماية البيئة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للتنمية، أن النخلة المغروسة بغير مجالها ينتهي بها الأمر إلى الذبول ثم الموت، مضيفة أن النخل وخاصة طويل القامة باهض الثمن، أي أنه مكلف على مستوى ميزانيات الجماعات الترابية.

وأوضحت، في السياق ذاته، أن النخيل لا يمد المدن بالظل اللازم إلا اذا كان على شكل مجموعة، كما لا يوفر الخدمات الإيكولوجية بنفس النسبة التي تتميز بها الأشجار كامتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وتشهد عدد من المدن المغربية والمراكز الشبه حضرية، عمليات واسعة لغرس ” النخيل” على واجهة الشوارع الرئيسية او بالساحات، كما ازداد طلب الخواص لغرس هذه الشجرة بالفيلات الفاخرة او الفنادق، مما يطرح علامات الاستفهام عن مصدر تلك الاشجار؟؟، كما أنه في الوقت نفسه تشهد الواحات بشكل مستمر مخاطر النيران، التي اجهزت على فضاء كبير من تلك الاشجار، في الوقت الذي تستنزف وكالة تنمية الواحات ميزانية ضخمة للحفاض على هذا الفضاء الايكولوجي البيئي المهم.

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