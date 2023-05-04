المغرب-ألمانيا.. الفلاحة المحافظة محور محادثات بين صديقي و نيك
شكلت الفلاحة المحافظة والري التكميلي محور محادثات جرت، أمس الأربعاء بمكناس، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وكاتبة الدولة لدى الوزارة الفيدرالية للأغذية والزراعة بألمانيا، أوفيليا نيك.
وشكل هذا اللقاء الثنائي، المنعقد على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “الجيل الأخضر.. من أجل سيادة غذائية مستدامة”، مناسبة للسيد صديقي والسيدة نيك للتأكيد على أهمية الأبحاث المتقدمة وتعزيز التعاون المالي.
كما كانت الزراعات المقاومة للتغير المناخي في صلب النقاش بين الوزيرين.
يشار إلى أن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 7 ماي الجاري، يعد موعدا مهما للنقاش حول مستجدات القطاع الفلاحي.
وتحل المملكة المتحدة ضيف شرف على الدورة الحالية، مع مشاركة العديد من البلدان الأخرى من مختلف القارات.
تعليق واحد
ملتقى دولي يشكل مناسبة للتعرف على أحدث المعارف و التقنيات للتدبير الجيد لمختلف أنواع الزراعات مت أجل تحصيل انتاجيات وفيرة و أصناف ذات جودة عالية و كذلك الأمر بالنسبة لتربية المواشي و الدواجن بجميع أصنافها ،كما أن هذا الملتقى يعد مناسبة سانحة للتقارب بين مختلف المهنيين و الفرقاء و المؤسساتيين المعنيين بكل ما يرتبط بالمجال الفلاحي بكل جوانبه المعرفية و الإنتاجية و الترويجية.