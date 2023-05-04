دراسة: النوم العميق يقاوم فقدان الذاكرة

هبة بريس - وكالات

أفاد بحث جديد أجراه باحثون من جامعة كاليفورنيا بأن النوم العميق يساعد على الوقاية من فقدان الذاكرة لدى كبار السن الذين يعانون من مرض ألزهايمر.

ونقل موقع ” medicalxpress” عن الباحثين، قولهم بأن النوم العميق يعزز مقاومة الدماغ بروتين يسمى بيتا أميلويد مرتبط بفقدان الذاكرة الناجم عن ألزهايمر، إلا أن النوم المتقطع يزيد من تراكم هذا البروتين في الدماغ.

يشار إلى أن من يعانون من مرض ألزهايمر تمتاز حالتهم بتدمير مسارات الذاكرة ما يؤثر على أدائهم لمهامهم اليومية الأساسية، وتشير الإحصاءات إلى أنه تقريبا واحد من بين كل تسعة أشخاص فوق سن 65 يعاني من المرض بنسبة متفاوتة، لذلك يعمل العلماء على إيجاد علاج لهذا المرض والوقاية منه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0