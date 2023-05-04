وجدة.. إدانة قت.ل الكلاب الضالة ورئيسة جمعية للرفق بالحيوان توضح

هبة بريس : وجدة

أصدرت مجموعة الجمعيات المغربية لحماية الحيوانات بدعم من الجمعيات البيئية وجمعيات التنمية المستدامة بلاغا بخصوص الوضع الحالي لحيوانات الشارع خاصة الكلاب الضالة.

وأعربت مجموعة الجمعيات المغربية لحماية الحيوانات في بلاغها، عن شعورها بصدمة كبيرة وغضب شديد، على الرغم من التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والاتفاقية الإطارالموقعة سنة 2019، برعاية وزارة الداخلية، فإن برنامج TNVR (الإمساك بالحيوانات وتعقيمها وتلقيحها وإعادتها إلى بيئتها ومنطقتها) -القطط والكلاب الضالة- لوضع حد لأمراض مثل داء الكلب والأمراض الحيوانية المنشأ الأخرى، لم يتم وضعها موضع التنفيذ الجاد حتى الآن.

ويضيف البلاغ، نلاحظ ممارسات وحشية ولاإنسانية، لحجز الحيوانات وتقتيلها في جميع أنحاء البلاد وبشتى الطرق، بما في ذلك تلك التي تم تعقيمها وتطعيمها وترميزها، وعدم احترام الاتفاقية الإطار الموقعة نصا ومضمونا وروحا، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة المفوضة لبرنامج TNVR للجمعيات عديمة الخبرة والتي ليس لها تاريخ عمل والتي يكون إنشائها غير مبرر أو لشركات خاصة ليس لها أي خبرة، في مجال الرفق بالحيوان والتعامل الكلاب أو القطط، كما تستنكر بشدة التجاوزات غير المسموح بها لقتل هذه الحيوانات، بالجوع والعطش أو التسميم أوالرصاص أو عن طريق الإمساك بها بطريقة مروعة.

وفي هذا الإطار، وفي إتصال موقع “هبة بريس” بإلهام.م رئيسة جمعية إنقاد حيوانات المغرب والبيئة بوجدة، أكدت بأننا ضممنا صوتنا لباقي جمعيات الرفق بالحيوان بالمغرب، رغم تطبيق جماعة وجدة لجزء من الاتفاقية منذ بداية شتنبر 2022، والاتفاقية عبارة عن دراسة لايجب تغييرها او تطبيق جزء منها.

كما ان الجماعة قامت باخصاء الكلاب الذكور فقط و لم تعقم الكلاب الاناث قط، مما ادى الى دخول كلاب ذكور جديدة من نواحي وجدة و تزاوجها مع الكلاب الإناث المتواجدة بالمدينة و حصول شجارات و نباح و هيجان مع كلاب الذكور مما ادى الى ازعاج الساكنة ليلا و تقديمهم لشكايات كثيرة، كما أن انضمام صوتنا الى باقي جمعيات الرفق بالحيوان هو تخوفنا من رجوع قتل الكلاب الضالة بوجدة بالرصاص الحي.

كما اضافت رئيسة الجمعية، بأن الساكنة الآن لا تثق بالاتفاقية او باقتراحات الجمعية، ظانين بانه لاجدوى من التعقيم و التلقيح و الحل هو القتل، لكن حسب خبرتنا بالعكس تطبيق الاتفاقية حرفيا في الدول الغربية اعطت نتيجة رائعة و هي الحد من التكاثر و عدم تواجد الجراء بالأحياء، لان التزاوج و الانجاب توقف.

كما أكدت المتحدثة ذاتها، فحسب قول الجماعة لم يستطيعوا تطبيق الاتفاقية كاملة من تعقيم الكلاب الضالة الاناث هو بسبب ليست لديهم مركزا للتعقيم، و تعقيم الاناث يتطلب ميزانية كبيرة من عملية و مدة طويلة لعلاج جرح العملية حتى يلتأم ولايتعفن و هذا يتطلب علاج ومراقبة لمدة 10 الى15 يوما يعني يستلزم ميزانية للاكل و عناية و تنظيف يومي للمحجز يعني موارد بشرية أكثر، مما حتم إختيار إخصاء الذكور فقط، كما انهم اوقفوا الحملة لعدم توفر الاكل ، والآن شوارع وجدة مليئة بالجراء و الكلاب للانثى ستنجب للمرة الثالثة مند انطلاق الحملة بشتنبر 2022.

وفي الأخير، صرحت لنا رئيسة الجمعية، بأن الحملة لا بد من تكوين، و إستمرارية الحملة لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يتم تعقيم جميع الكلاب بوجدة، و محاربة فيروس السعار ليس بالأمر السهل بل يجب تكاثف الجهود بين الجمعيات و الساكنة و الجماعات الترابية لانجاح هذه الحملة والتخلص من السعار، كيف ماتخلصنا من الكوفيد بالتلقيح.

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