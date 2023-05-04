من يقف وراء إفشال محاولة إعادة فتح شارع محمد الخامس بسطات؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استغربت بعض مكونات المجلس الجماعي بمدينة سطات، ” تحركات بعض جيوب المقاومة” الرامية إلى افشال المحاولات الحثيثة لإعادة الاعتبار لشارع محمد الخامس التاريخي وإعادة فتحه في وجه حركة السير، بعد أن طالته سياسة الاعدام والتقزيم، ذلك ما أكده نائب رئيس المجلس الجماعي لهبة بريس في اتصال هاتفي معه.

فبعد أن تضمنت أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2023 التي عقدها مجلس جماعة سطات أمس الأربعاء، نقطة بمقتضاها سيتم مناقشة موضوع إعادة فتح المقطع الطرقي على مستوى شارع محمد الخامس من أمام الشباك الوحيد لرخص التعمير والبناء إلى مدارة الحرية، تفاعلا مع نبض الشارع، خرجت أصوات من داخل تركيبة المجلس تعارض هذا الطرح بدعوى أن الأمر سيساهم في هدر المال العام..يا للغرابة…

موقف يطرح عدة علامات استفهام حول محاولات البعض الابقاء على ” اقبار هذا الشارع” الذي يختزل جزءا كبيرا من ذاكرة السطاتيين، زد على ذلك أن اغلاقه تسبب في عرقلة حركة السير والجولان واختناقها، أضف على ذلك أن مكانه تحول إلى مايشبه سوق عشوائي ومجمعا مفضلا لأصحاب ضامة وكارطة…

ويشار أن رئيس المجلس الجماعي قد تعهد في وقت سابق بإعادة فتحه، لاسيما وأن قرار اغلاقه يتنافى وتصميم التهيئة الحالي للمدينة.

ويعتبر شارع محمد الخامس معلمة من معالم المدينة، لها رمزيتها بعاصمة الشاوية، تم بثر جزء كبير منه من قبل القائمين على الشأن المحلي والإقليمي، وتحويله إلى ساحة عمومية، تحولت بقدرة قادر إلى ما ” يشبه مرحاضا عموميا للتبول بالخلاء”، أمام مرأى ومسمع الجميع، ناهيك عن انتشار بعض الفراشة وبائعي المتلاشيات،

مثل هاته العمليات التي وصفت من قبل كثيرين بالعشوائية، لازالت متواصلة، وكأنها تجسد لمنطق ” الخدمة المعاودة”.

وللإشارة، فقد تضمن جدول أعمال دورة أمس الأربعاء النقط التالية:

1: دراسة مشروع دفتر التحملات المتعلق بكراء مرافق السوق الأسبوعي برسم سنة2024 والمصادقة عليه.

2: تعديل القرار الجبائي الجماعي بتضمينه الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي مؤقتا بواسطة رادارات مراقبة السرعة.

3 :اتخاذ قرار يعلن بموجبه أن المنفعة العامة تقتضي نزع الملكية للأراضي اللازمة لإحداث مركز لإعادة إيواء الباعة المتجولين “الفتح”.

4:مقرر لإعادة فتح المقطع الطرقي على مستوى شارع محمد الخامس من أمام الشباك الوحيد لرخص التعمير والبناء إلى مدارة الحرية

الفيديو التالي، يتضمن تصريحات لمواطنين سطاتيين طالبوا في وقت سابق بضرورة إعادة فتح الشارع:

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