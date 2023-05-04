ناقشا تطوير التعاون الثنائي.. ميراوي يستقبل نظيره الغابوني

هبة بريس

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الأربعاء، بمقر الوزارة بالرباط، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والانتقال الرقمي بجمهورية الغابون، السيد Patrick MOUGUIAMA DAOUDA.

في بداية هذا اللقاء، أشاد الطرفان بطبيعة علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، لا سيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأعربا عن رغبتهما في العمل على تعزيزها.

وقد عرف هذا الاجتماع مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات لاسيما في ما يخص حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الانتقال الرقمي.

كما كان هذا اللقاء مناسبة أكد من خلالها السيد عبد اللطيف ميراوي عن استعداد المملكة المغربية لتبادل خبراتها مع جمهورية الغابون، والتعاون من أجل تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السالف ذكرها.

هذا، وقد شدد الوزيران على أهمية الحركية كدعامة أساسية لتحفيز التعاون الثنائي بين البلدين، مع الإشارة إلى أن عدد الطلبة الغابونيين المسجلين في الجامعات العمومية المغربية بلغ حوالي 300 طالبا(ة) برسم السنة الجامعية 2021-2022. بالإضافة إلى 2259 طالبا(ة) في المؤسسات غير الجامعية (مؤسسات خاصة، مؤسسات محدثة في إطار الشراكة ومؤسسات غير تابعة للجامعات).

كما عبر الجانبان عن رغبتهما في التوقيع على برنامج تنفيذي لسنوات 2024-2025-2026 يروم تقوية أواصر التعاون بينهما من خلال تعزيز الحركية الطلابية وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن التعاون بين الجامعات المغربية ونظيراتها الغابونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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