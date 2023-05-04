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طقس الخميس.. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

2023-05-04 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا فوق كل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، والجنوب-الشرقي، ومحليا بالسهول الداخلية الوسطى.

كما يرتقب نزول أمطار أو زخات رعدية ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، إلى جانب تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بسهول المحيط الأطلسي وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسهول الوسطى ومرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، مع تناثر غبار بكل من الجنوب والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و27 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 15 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بالجنوب-الشرقي للبلاد وستنخفض بباقي الجهات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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