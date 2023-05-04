طقس الخميس.. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا فوق كل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، والجنوب-الشرقي، ومحليا بالسهول الداخلية الوسطى.
كما يرتقب نزول أمطار أو زخات رعدية ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، إلى جانب تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي بسهول المحيط الأطلسي وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسهول الوسطى ومرتفعات الأطلس والجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، مع تناثر غبار بكل من الجنوب والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و27 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 15 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بالجنوب-الشرقي للبلاد وستنخفض بباقي الجهات.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
قوله تعالى: هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ…
ينزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا..
اللهم انزل علينا من السماء مطرا ..
اللهم إنه قد جف الضرع ويبس الزرع ولا رب لنا سواك. لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اغانينا من فضلك..
اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ..
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين..
نواجه موسم فلاحي صعب بسبب تراجع الامطار..
يجب ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها..
اللهم اسقينا غيثا..