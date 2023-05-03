درك أولاد سعيد بسطات يفكك عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المنازل

2023-05-03 / 23:49
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هبة بريس_ سطات

كشفت مصادر هبة بريس، أن الوكيل العام لدى استئنافية سطات، قرر ايداع شابين السجن المحلي عين علي مومن بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على المنازل.

وقد كانت عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد التابعة لسرية سطات، قد أحالت شابين يشتبه فيهما بتكوين عصابة اجرامية متخصصة في عمليات السطو على المنازل وذلك بعد ايقافهما، حيث أسفرت التحقيقات والأبحاث التي قام بها المحققون إلى حجز ثلاث دراجات نارية كانت موضوع شكايات من قبل أصحابها.

هذا وبعد توسيع دائرة التحقيقات والاستماع إلى بعض الشهود، تم وضع المشتبه فيهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتهمة تكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة، قبل أن تتم إحالتهما اليوم الأربعاء على أنظار الوكيل العام الذي قرر ايداعهما سجن عين علي مومن ضواحي المدينة تمهيدا لمحاكمتهما.

ويذكر، أن قائد مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد بسرية سطات، ومنذ توليه زمام الأمور، عمل على نهج سياسة استباقية لشل مختلف مظاهر العربدة وترويج المخدرات ومجابهة ظاهرة الفراقشية التي كانت تورق بال الفلاحين والكسابة بمنطقة اولاد سعيد والدواوير المجاورة لها.

وحسب شهادات استقتها هبة بريس، من حقوقيين وجمعويين، فإن مجهودات هذا المسؤول، ساهمت في تجنيب مدينة سطات العديد من حالات تسلل المخدرات الى عقر المدينة لترويجها، وذلك من خلال مداهمة البؤر السوداء بتراب المنطقة على الرغم من الامكانات اللوجستيكية المحدودة وشساعة المجال الترابي التابع لنفوذ هذا المركز، وهي مجهودات نالت استحسان الساكنة وخلفت ارتياحا كبيرا بين صفوف الفلاحين والكسابة.

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