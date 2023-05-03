بعد مسيّرات الكرملين.. مسؤولون روس يدعون إلى “تصفية” زيلينسكي

هبة بريس

أدت عملية مزعومة لـ”اغتيال” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطائرات مسيرة، الثلاثاء، إلى تصاعد دعوات رسمية روسية صريحة لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ودعا رئيس مجلس النواب في البرلمان فياتشيسلاف فولودين إلى الرد باستخدام “أسلحة قادرة على إيقاف وتدمير” القيادة الأوكرانية.

أما الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف فدعا إلى “تصفية” الرئيس الأوكراني، وقال “بعد الاعتداء الإرهابي اليوم، لم يبق خيار سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع زمرته”.

وأعلنت روسيا الأربعاء أنها أسقطت طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين في ما وصفته بمحاولة “إرهابية” لاغتيال بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم

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