الوداد الرياضي يتعادل مع ضيفه الجيش الملكي

هبة بريس _ رياضة

تعادل الوداد الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأربعاء، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة ال24 من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وأنهى الفريق المضيف الشوط الأول متقدما بهدف للاشيء، قبل أن يدرك الجيش الملكي التعادل في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

وسجل هدف الوداد الرياضي مونتيرو بورجيس بالخطأ ضد مرماه (د45+6). فيما وقع هدف الجيش الملكي أمين أبو الفتح بالخطأ ضد مرماه (د 90+7).

ورفع الوداد الرياضي ،عقب هذا التعادل، رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، فيما ظل الجيش الملكي في الصدارة برصيد 51 نقطة.

وفي الدورة المقبلة، يستقبل الجيش الملكي بميدانه الشباب الرياضي السالمي، ويحل الوداد الرياضي ضيفا على شباب المحمدية

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