فيروس يبعد نايف أكرد عن مباراة وست هام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

هبة بريس : رياضة

يغيب الدولي المغربي نايف أكرد عن مباراة فريقه وست هام ضد مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت مصادر إعلامية إنجليزية أن سبب غياب نايف أكرد عن المباراة يعود إلى المرض بعد إصابته بفيروس، إذ يغيب عن المباراة أيضا كل من ديكلان رايس وتوماس سوتشيك لنفس السبب.

ووفقا لنفس المصادر فإن اللاعب رافق بعثة فريقه إلى مانشستر، بيد أن المرض دفعه للعودة إلى لندن قبل موعد المباراة.

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