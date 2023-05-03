النهضة الأكاديرية لمبتوري الأطراف لكرة القدم تتألق في البطولة الوطنية.
تمكن فريق الهضة الأكاديرية لكرة القدم لمبثوري الاطراف من الظفر بالرتبة الثانية ،خلال الأطوار النهائية للبطولة الوطنية لكرة القدم للمبثورين للموسم الرياضي 2022/2023 ،و التى إحتضنها المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بمدينة سلا ، يومي السبت 29 و الأحد 30 أبريل المنصرم ، ومن تنظيم الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة .
هذا و تمكن فريق أبناء فاس من الفوز بالبطولة الوطنية عقب تغلبهم على فريق النهضة الأكاديرية بهدفين في مقابلة قوية ، تميزت بأداء جميل و تألق لافت لأبناء أكادير ، حيث نوه المتابعون بالعطاء الكبير للاعبين ، و إختيار اللاعب ياسين كموهبة كروية قادمة و في سن السادسة عشر.
الفريق السوسي بصم على مسار جيد خلال الأطوار التمهيدية ، ففي المرحلة الأولى فاز على فريق الدار البيضاء على أرضية ملعب سيدين بلخير احشاش ،وفي المرحلة التانية من البطولة رحل الى مدينة الدار البيضاء ليلعب مبارتين مع أسود أگادير و أجيال سيدي مومن ليضمن بقائه ضمن الفرق المؤهلة لنصف النهائي ، تم الفوز على جمعية سلا و اتحاد طنجة بمدينة سلا .
يشار أن الفريق الذي تترأسه الفاعلة الجمعوية نزهة الطركزي ،و يضم في صفوفه مجموعة من العناصر التى تنتمي الى مدن و قرى مجاورة لمدينة أكادير ، إناثا و ذكورا ، يواضب على حصص مكتفة ، يشرف عليها طاقم شاب يضم خيرة الأطر ، و يهدف الى إيجاد متنفس لهاته الفئة التى وجدت نفسها تحمل إعاقة جسدية باسباب مختلفة كالمرض و الحوادث ، و إخراجها من العزلة الى إيجاد موطئ قدم في دائرة الضوء و النجومبة ، و تجمع الجمعية المشرفة على الفريق بين الجانب الرياضي و الانساني ، كالدعم و المواكبة النفسية و المادية احيانا عبر البحث عن مدعمين ، الأمر الذي مزال عسيرا بسبب إيلاء توجه المدعمين و المستشهرين الأهمية الكبرى الى رياضة الأسوياء ، كما يركز الفريق على قادم المنافسات ، ككأس العرش الذي يمني الفريق السوسي النفس بالظفر بها