النهضة الأكاديرية لمبتوري الأطراف لكرة القدم تتألق في البطولة الوطنية.

2023-05-03 / 20:25
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احمد اوزروتي _ أكادير

تمكن فريق الهضة الأكاديرية لكرة القدم لمبثوري الاطراف من الظفر بالرتبة الثانية ،خلال الأطوار النهائية للبطولة الوطنية لكرة القدم للمبثورين للموسم الرياضي 2022/2023 ،و التى إحتضنها المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بمدينة سلا ، يومي السبت 29 و الأحد 30 أبريل المنصرم ، ومن تنظيم الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة .
هذا و تمكن فريق أبناء فاس من الفوز بالبطولة الوطنية عقب تغلبهم على فريق النهضة الأكاديرية بهدفين في مقابلة قوية ، تميزت بأداء جميل و تألق لافت لأبناء أكادير ، حيث نوه المتابعون بالعطاء الكبير للاعبين ، و إختيار اللاعب ياسين كموهبة كروية قادمة و في سن السادسة عشر.

الفريق السوسي بصم على مسار جيد خلال الأطوار التمهيدية ، ففي المرحلة الأولى فاز على فريق الدار البيضاء على أرضية ملعب سيدين بلخير احشاش ،وفي المرحلة التانية من البطولة رحل الى مدينة الدار البيضاء ليلعب مبارتين مع أسود أگادير و أجيال سيدي مومن ليضمن بقائه ضمن الفرق المؤهلة لنصف النهائي ، تم الفوز على جمعية سلا و اتحاد طنجة بمدينة سلا .

يشار أن الفريق الذي تترأسه الفاعلة الجمعوية نزهة الطركزي ،و يضم في صفوفه مجموعة من العناصر التى تنتمي الى مدن و قرى مجاورة لمدينة أكادير ، إناثا و ذكورا ، يواضب على حصص مكتفة ، يشرف عليها طاقم شاب يضم خيرة الأطر ، و يهدف الى إيجاد متنفس لهاته الفئة التى وجدت نفسها تحمل إعاقة جسدية باسباب مختلفة كالمرض و الحوادث ، و إخراجها من العزلة الى إيجاد موطئ قدم في دائرة الضوء و النجومبة ، و تجمع الجمعية المشرفة على الفريق بين الجانب الرياضي و الانساني ، كالدعم و المواكبة النفسية و المادية احيانا عبر البحث عن مدعمين ، الأمر الذي مزال عسيرا بسبب إيلاء توجه المدعمين و المستشهرين الأهمية الكبرى الى رياضة الأسوياء ، كما يركز الفريق على قادم المنافسات ، ككأس العرش الذي يمني الفريق السوسي النفس بالظفر بها

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