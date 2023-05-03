وجدة .. توقيف شخصين متورطان بالسرقة عبر الدراجة النارية

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، يوم الاثنين فاتح ماي الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض مجموعة من الأشخاص للضرب والجرح المقرون بالسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد قادت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية إلى تحديد هوية المشتبه فيهما، وذلك قبل أن يتم توقيفهما وحجز الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

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