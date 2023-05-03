الحسيمة ..بدء محاكمة عناصر من البحرية الملكية بتهمة تهريب المخدرات

2023-05-03 / 20:09
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هبة بريس - الحسيمة

شرعت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في محاكمة ثلاثة جنود من المشاة بالبحرية الملكية بتهمة محاولة التهريب الدولي للمخدرات.

وقالت مصادر محلية ، أن العناصر الثلاثة التابعة للبحرية الملكية جرى توقيفهم خلال الشهور الاخيرة, بعدما حامت شكوك حول تسهيلهم لعمليات تهريب للمخدرات انطلاقا من سواحل الحسيمة .

وأضافت المصادر ذاتها ، أن جندي من المشاة تابع للبحرية الملكية وهو المتهم الرئيسي تبين بعد التحقيق معه واخضاع هاتفه للخبرة للتقنية ، تورط عنصرين اخرين معه ليتم توقيفهم بعد ذلك .

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