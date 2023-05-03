عاجل ..الملك محمد السادس يقر رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

تفضل الملك محمد السادس، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية و رأس السنة الميلادية.

وفي هذا الإطار، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

ويأتي هذا القرار تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها اللك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10