كأس افريقيا …منتخب اقل من 17يتأهل إلى ربع النهائي

هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، فئة أقل من 17 سنة، على نظيره النيجيري، في مباراة جمعتهما، الأربعاء 3 ماي 2023، في الجزائر، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة إفريقيا للفتيان، المقامة في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 29 أبريل و19 ماي 2023.

وتأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى دور ربع نهائي بطولة إفريقيا لأقل من 17 سنة، عقب فوزه على نظيره النيجيري، بهدف واحد لصفر.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 6 نقاط، بحكم أنه فاز في مباراته الأولى على نظيره الجنوب إفريقي، بهدفين لصفر.

ويواجه المنتخب الوطني المغربي، في الجولة الثالثة، نظيره الزامبي، يوم السبت المقبل 6 ماي في ملعب 19 ماي 1956 في مدينة عنابة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0