العبور إلى القسم الثاني ..اشتداد الصراع بين “الكوديم” و”أمل تزنيت”

2023-05-03 / 18:58
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هبة بريس _ رياضة

على بعد ثلاثة جولات من انتهاء منافسات القسم الوطني للهواة، تحتدم المنافسة بين النادي المكناسي واتحاد أمل تزنيت لاقتناص بطاقة العبور إلى جانب الكوكب المراكشي الذي ضمن العودة رسميا إلى القسم الثاني من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وبلغة الحسابات يحتل “الكوديم” المركز الثاني برصيد 55 نقطة حيث يحتاج فريق العاصمة الاسماعيلية لخمس نقاط من أجل ضمان الصعود إلى القسم الثاني، بينما يكون الفريق السوسي مطالبا بالفوز في المباريات الثلاث المتبقية، علما أن رصيده إلى حدود آخر مباراة بلغ 51 نقطة.

والجدير بالذكر أن فريق الكوكب المراكشي تبوأ الرتبة الأولى برصيد 61 نقطة حصدها من 18 انتصارا و7 تعادلات وهزيمتين، متقدما على كل من النادي المكناسي 55 نقطة، وأمل تزنيت 51 نقطة.

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