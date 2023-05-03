منتخب الفتيان يفوز على نيجيريا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

هبة بريس : رياضة

تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس أفريقيا للفتيان بعد فوزه على منتخب نيجيريا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة بالجزائر، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وجاء هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 2 من النيران الصديقة عبر اللاعب النيجيري توشوكوي أوغبوجي.

وسيلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثالثة مع زامبيا يوم السبت القادم بداية من الثامنة مساء.

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