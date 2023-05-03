بالفيديو.. جماهير “باريس سان جرمان” توجه شتائم نابية لميسي

هبة بريس _ رياضة

وثقت عدسات الكاميرا، الأربعاء، حشودا من جماهير باريس سان جرمان الفرنسي تهتف بشتائم موجهة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام مقر النادي، وسط الخلافات المشتعلة بين الطرفين.

وشارك الصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو الفيديو الذي نشرته أساسا قناة “Canal Supporters” والذي يوجهون فيه شتائم لوالدة ميسي يتحفظ موقع الحرة عن ذكرها.

وقالت القناة إن الهتافات المعادية شملت النجم البرازيلي المصاب نيمار ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.

وفي وقت سابق من اليوم قال رومانو إن ميسي لن يجدد عقده مع نادي باريس سان جرمان الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وأوضح رومانو في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وهو وكيل أعماله أبلغ النادي الباريسي بقرار ابنه منذ نحو شهر.

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