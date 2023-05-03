“القضاء” يعزل رئيس جماعة بوزنيقة

هبة بريس _ الرباط

قررت المحكمة الإدارية للدار البيضاء، اليوم الأربعاء 3 ماي 2023، عزل رئيس جماعة بوزنيقة، بعد شكاية حول شبهة وجود “خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح”.

وقضت هيئة الحكم بعزل الرئيس من عضوية ورئاسة الجماعة، مع يترتب على ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.

وكان عامل بنسليمان طلب عزل رئيس جماعة بوزنيقة، في أبريل الماضي، بناء على شكايات تتحدث عن “خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح”، حيت تم على إثرها الاستماع إلى رئيس الجماعة.

وانتصب عامل إقليم بنسليمان طرفا في الملف، ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة، وهو ما استدعى تعيين رئيس بالنيابة إلى حين الحسم في الملف.

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