بركان.. موظف أمن يطلق الرصاص على نفسه
هبة بريس
علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان أن موظفا للشرطة، برتبة عميد شرطة، قد أطلق على نفسه رصاصة من سلاحه الوظيفي في ظروف ولأسباب مجهولة.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة بركان، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت إجراءات البحث في واقعة إطلاق الموظف المذكور لرصاصة على نفسه من سلاحه الوظيفي داخل مكتبه، مما تسبب في إصابته بنزيف خطير نقل على إثره للمستشفى.
ويتواصل حاليا إجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن أسباب وظروف وخلفيات هذا الحادث، في وقت تم فيه إيداع الشرطي المصاب بقسم العناية المركزة بعد دخوله في حالة غيبوبة
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المجموع 2 آراء
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10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.نتمنى ان يفتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الواقعة ..
بالشفاء العاجل.ظغوط العمل والمشاكل النفسية ..
على المديرية العامة للأمن الوطني عرض موضفيها للأخصاء النفسانيين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نتمنى له الشفاء العاجل..
يجب التخفيف عن ضغوط العمل بالنسبة للشركة وكذا الدرك ..
نهايات مؤلمة للشرطة والاسباب مجهولة..
تحية وتقدير واحترام للشرطة على مجهوداتهم الجبارة..
اللهم احفظ الاعين التي لاتنام والساهرة على امن وسلامة المواطنين..
هناك دائما صراعات مع رؤساء العمل ..
بالشفاء العاجل يارب العالمين..