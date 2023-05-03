أبرزهم بونو.. 5 أسود مرشحون للانتقال إلى فرق جديدة خلال الميركاتو الصيفي القادم

2023-05-03 / 17:58
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هبة بريس : رياضة

بات 5 أسود مرشحون للانتقال إلى فرق جديدة خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة، بحكم أوضاعهم داخل نواديهم من جهة وتوصلهم بعروض من أندية مختلفة من جهة أخرى.

ويتصدر ياسين بونو، حارس مرمى اشبيلية الإسباني قائمة لاعبي المنتخب الوطني المرشحين لتغيير فرقهم الصيف القادم، بعدما فقد مكانته الرسمية في تشكيلة اشبيلية، حيث يملك حارس مرمى أسود الأطلس عروضا من إسبانيا وأخرى من إنجلترا.

نفس وضع ياسين بونو ينطبق على القائد رومان سايس، مدافع بشكتاش التركي الذي يرغب في الرحيل عن فريقه والانتقال إلى فريق جديد، بسبب توثر علاقته مع الطاقم التقني لفريقه.

وينطبق الأمر ذاته على حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي الذي ينتظر انتهاء الموسم من أجل الانتقال إلى فريق جديد، بعدما فقد مكانته الأساسية داخل تشيلسي إلى جانب توثر علاقته مع ملاك النادي، ما يجعل اللاعب خارج أسوار البلوز الصيف القادم بنسبة كبيرة.

أما عبد الصمد الزلزولي فإنه سيغادر أوساسونا بعد انتهاء عقد إعارته من برشلونة، وسيحسم النادي الكاتلاني في مصير اللاعب نهاية الموسم إما بالاحتفاظ به أو السماح له بالانتقال إلى فريق آخر خاصة وأنه يملك عدة عروض.

في المقابل، يبقى رحيل سفيان أمرابط عن فيورنتينا واردة بقوة، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة شهر يناير الماضي، ومن المنتظر أن يكون الصيف القادم حاسما في مستقبل اللاعب، خاصة وأنه يملك عروضا من أندية إنجليزية وأخرى إسبانية.

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